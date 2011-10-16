Туристов Евро-2012 позовут в лес «утолить голод на лоне природы»

Лесники Житомирской области с начала этого года в рамках подготовки к Евро-2012 открыли 30 рекреационных зон.

Как сообщил УНИАН начальник Житомирского областного управления лесоохотничьего хозяйства Владимир ТКАЧУК, участники и болельщики чемпионата смогут отдохнуть в открытых вдоль дорог рекреационных зонах.

"Обочины автомагистралей просто усеяны разнообразными заведениями общественного питания, однако многим из путешествующих больше нравится утолить голод в других условиях - непосредственно на лоне природы", - отметил В.ТКАЧУК.

По его словам, "здесь и нарядные беседки, и столы с удобными скамейками, и детские игровые площадки, и специально оборудованные места для костров, мусоросборники и т.п.".

При этом В.ТКАЧУК выразил обеспокоенность тем, что уже до начала чемпионата украинские туристы успели повредить несколько новых мест отдыха.