В Тернополе два дня летали на гигантском воздушном шаре

В Тернополе состоялись полеты на крупнейшем в Европе воздушном шаре и фестиваль воздушных змеев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, в рамках фестиваля всех желающих обучали запускать змеев.

Жители Тернополя на протяжении двух дней имели возможность полетать на крупнейшем в Европе воздушном шаре. В последнем полете, который состоялся сегодня вечером, участвовал городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ.

«На день города мы провели фестиваль воздухоплавания и увидели, что тернополянам это понравилось. Было много положительных эмоций, как у тех, кто наблюдал за полетом шаров, так и у тех, котро решился полетать. Поэтому по случаю праздника Покровы мы пригласили владельца крупнейшего шара из Чернигова, на котором за два дня покатались около 30 тернополян», - сказал С.НАДАЛ.

Желающим покататься на воздушном шаре, а аткже приобщиться к реализации социальных проектов города, в мэрии предлагали купить благотворительный билет стоимостью 1 тыс. грн.

«Вырученные средства фонд развития города имени Владимира Лучаковского направит на благотворительные цели. И если сезон воздухоплавания не завершится, может быть, до конца года мы успеем организовать в Тернополе еще одни полеты на воздушном шаре», - сказал С.НАДАЛ.

Объем шара, на котором в течение двух дней могли полетать тернополяне, составляет 7 тыс. кубометров, тогда как объем среднестатистического шара - 2-3 тыс. кубометров. В корзине шара помещается 12 человек.

По словам владельца шара, председателя Черниговской федерации воздухоплавания Геннадия СВИРКУЛА, этой шар является крупнейшим в Европе среди тех, что сконструированы не для установления рекордов, а регулярно поднимаются в небо с пассажирами.