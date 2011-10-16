В школьном дворе взорвалась граната: два ребенка в больнице
16:15, 16 октября 2011Общество
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Один - в тяжелом состоянии
В субботу около 12.00 в селе Спасское Мелитопольского района Запорожской области на территории школы при попытке разобрать подрывник от гранаты произошел взрыв.
В результате взрыва двое мальчиков (2002 г.р.) получили ранения, сообщает пресс-служба МЧС.
Один из них в тяжелом состоянии госпитализирован в Запорожскую областную детскую больницу, второй - в Мелитопольскую районную больницу (он после оказания медицинской помощи находится в удовлетворительном состоянии).
Происшествие находится под контролем Главного управления МЧС в Запорожской области.
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