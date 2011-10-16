В Торезской колонии убит заключенный

В Донецкой области в Торезской исправительной колонии № 28 убит осужденный.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, тело мужчины было обнаружено 14 октября на территории промышленной зоны с многочисленными колото-резаными ранами.

Руководством исправительного учреждения к месту происшествия была вызвана следственно-оперативная группа органов внутренних дел, а также поставлены в известность органы прокуратуры.

По факту чрезвычайного происшествия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Кроме того, руководством Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Донецкой области проводится служебная проверка на предмет выяснения причин и обстоятельств этого чрезвычайного события.

Оперативное состояние в упомянутом учреждении является удовлетворительным. Деятельность учреждения находится под усиленным контролем со стороны руководства областного управления Государственной пенитенциарной службы Украины, говорится в сообщении.