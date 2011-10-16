В Крыму автомобиль из свадебного кортежа попал в ДТП
12:06, 16 октября 2011Общество
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В Крыму автомобиль из свадебного кортежа попал в ДТП - погибли трое человек.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в городе Севастополе, свадебный кортеж двигался по автодороге Симферополь - Севастополь. У села Верхнесадовое «Опель», в котором ехали пятеро гостей свадьбы, отстал. Водитель, чтобы догнать остальные автомобили, прибавил скорость. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с «Фольксвагеном»”.
Водитель «Опеля» и двое пассажиров погибли на месте аварии, еще двое были доставлены в больницу.
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