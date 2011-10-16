В Симферополе у Ан-148 при взлете отказал двигатель
10:42, 16 октября 2011Общество
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Пострадавших нет
Вчера в 20.42 в аэропорту Симферополя после взлета осуществил аварийную посадку на одном работающем двигателе самолет Ан-148 (авиакомпания «Россия»), выполнявший рейс СДМ-862 по маршруту «Симферополь - Пулково (Санкт-Петербург)».
На борту самолета находились 67 пассажиров и шесть членов экипажа. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС.
Предварительная причина аварийной посадки самолета – отказ правого двигателя.
Ситуация находилась под контролем Главного управления МЧС в Крыму.
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