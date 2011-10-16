Высокий уровень радиации обнаружен в планктоне

Высокая концентрация радиоактивных веществ была обнаружена в образцах планктона, взятых после аварии на АЭС "Фукусима-1" недалеко от береговой линии на северо-востоке Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей Токийского университета океанографии и технологии.

По результатам лабораторных исследований образцов планктона, собранных недалеко от береговой линии города Иваки в префектуре Фукусима в июле т.г., было обнаружена высокая концентрация радиоактивных изотопов цезия.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" одним из главных поводов для беспокойства населения стало возможное заражение морской фауны радиоактивными элементами: "До сих пор неизвестно, как именно радиоактивные вещества будут накапливаться в пищевой цепочке. Нам необходимо еще изучить этот вопрос", - приводит агентство слова профессора университета Такаси Исимару.

За полгода после аварии повышенное содержание радиации обнаружено во многих видах овощей, грибах, мясе и молоке не только в самой префектуре Фукусима, но и в удаленных от нее районах. Всего в радиусе 30 километров и более от станции были эвакуированы около 80 тысяч жителей. В конце сентября правительство Японии отменило режим готовности к экстренной эвакуации в радиусе от 20 до 30 километров от АЭС.

На этой неделе были зафиксированы три случая обнаружения радиоактивного загрязнения в жилых районах, удаленных от аварийной АЭС "Фукусима-1" более чем на 200 километров. В среду поступили сообщения о выявлении стронция на крыше жилого дома в Йокогаме. В токийском районе Сэтагая причиной высокого радиационного фона стал радий, обнаруженный в десятках бутылках в подполе жилого дома. В четверг превышение радиационного фона было зафиксировано недалеко от Токио в префектуре Тиба в одном из парков города Фунабаси.

Очаги были обнаружены не специалистами, а самими жителями. Во многих районах Японии жители стали создавать группы, в основном состоящие из матерей школьников и дошкольников, которые с дозиметрами в руках буквально прочесывают каждый квадратный сантиметр в парках и на улицах по дороге в школу, пишет РИА Новости.