S&P понизило рейтинг крупнейшего банка Франции

Международное кредитное агентство Standard & Poor`s (S&P) понизило рейтинг крупнейшего во Франции банка с АА до АА-, передает Deutsche Welle.

Представитель S&P объявил, что рейтинг BNP Paribas был снижен в связи с сомнениями по поводу его ликвидности. Рейтинг был изменен по итогам проверки пяти крупнейших банков Франции, которая показала, что существующие риски выше, чем предполагалось ранее.

Снижение рейтинга также основывается на фоне "ухудшения экономического прогноза для Европы", отметил представитель S&P.

После сообщения S&P, представитель банка Джулия Бойс заявила, что BNP Paribas остается одним из самых надежных в мире, несмотря на прогноз рейтингового агентства.

В минувшую среду, напоминает РИА Новости, S&P понизило рейтинги десяти банков Испании на фоне усугубления проблем финансового сектора страны, в частности, понижение рейтингов коснулось двух крупнейших банков страны - Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Накануне другое рейтинговое агентство - Fitch - пригрозило снижением рейтинга 12 крупнейшим банкам в мире, в том числе Deutsche Bank и BNP Paribas, замечает агентство dpa.