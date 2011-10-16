Кадыров прислал своего зама на помощь чеченцам в Одессе

Чеченская община Одессы всерьез обеспокоена «прессингом» правоохранителей после истории со штурмом и уничтожением банды киллеров. В связи с этим в Одессу даже приехал заместитель председателя Чеченской республики Идрис Усманов, который встретился с руководством одесской милиции. Об этом газете "Сегодня" рассказал начальник облУВД Михаил Яцков.

«Представители общины предъявили претензии - якобы милиция осуществляет давление, подвергая необоснованным проверкам всех одесских чеченцев. Но это абсолютно не так. Милиция пресекает деятельность любых преступников вне зависимости от их национальности. Никакого давления на чеченскую общину Одессы со стороны правоохранителей не существует», - утверждает Яцков.

После уничтожения двух киллеров на 9-й станции Фонтана были задержаны 5 их сообщников, найдено много боеприпасов и оружия, а также литература экстремистского содержания.

На днях правоохранители задержали в Измаиле чеченца, которого подозревают в совершении заказного убийства. «Он «крышевал» нелегальные посевы конопли в районе и возглавлял целую сеть по сбыту наркотиков. Также его подозревают в том, что он убил своего конкурента. Есть информация, что он был знаком с Асланом Дикаевым, но ее мы пока проверяем», - пояснил один из сотрудников облпрокуратуры на правах анонимности.