В Херсоне установят 100 видеокамер

До конца октября в Херсоне милиция запустит систему видеонаблюдения за сложными участками города.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Управления МВД Украины в Херсонской области, генерал-майор милиции Валерий ЛИТВИН заявил в пятницу на заседании коллегии.

По словам В.ЛИТВИНА, в городе уже установлены 10 видеокамер, в основном, в центральной части, но уже до конца года в Херсоне в различных местах будет установлено до 100 видеокамер. Все транслируемое в режиме он-лайн события с каждой камеры будут записываться и храниться не менее недели на специальных носителях.

«Все камеры будут транслировать происходящее в общественных местах и в криминально-опасных точках города в специальный операционный зал дежурной части облуправления МВД. Теперь преступник несколько раз подумает, совершать ли ему противоправные действия или нет, если он будет знать, что все под наблюдением и записывается», - сообщил В.ЛИТВИН.

По его словам, в Украине аналогичные системы видеонаблюдения есть только в Киеве и Луганске.

В частности, генерал-майор показал присутствовавшим на коллегии журналистам уже готовый операционный зал дежурной части и сообщил, что до конца октября он начнет функционировать в полноценном режиме. Постоянно здесь будут дежурить не менее трех работников милиции.

Также В.ЛИТВИН планирует прикомандировать к дежурной части три опергруппы, который в случае выявления правонарушений будут готовы в течение 5-6 минут прибыть на место происшествия в любой конец города.

Дежурная часть расположена в одном из помещений УМВД.

Стоимость установки системы и объем средств, необходимый для ее содержания, руководитель Херсонской милиции не уточнил.