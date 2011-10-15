Как сделать наркотик из детского сиропа?

В Севастополе сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали членов организованной преступной группы, которые занимались изготовлением и распространением тяжелых наркотиков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в м. Севастополе, 27-летний лидер группы в собственной квартире организовал лабораторию по производству особо опасного наркотического средства на основе метамфетамина. Для изготовления наркотика использовалось лекарственное средство - детский сироп от кашля, который злоумышленники беспрепятственно закупали в аптеках города.

Как сообщил начальник городского УБОПа Эдуард ТРЕТЬЯК, готовые наркотики расфасовывались и сбывались молодежи в развлекательных заведениях Севастополя.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства членов преступной группы сотрудники милиции обнаружили и изъяли 20 граммов наркотического средства на основе метамфетамина, а также более 160 тыс. грн. и 20 тыс. дол., полученных от сбыта наркотиков.

Кроме того, были изъяты разные устройства и оборудование для расфасовывания и изготовления наркотических средств. Как объяснил один из задержанных, часть денег они планировали потратить на закупку оборудования для увеличения производства синтетических наркотиков, а другую часть - на приобретение сырья и прекурсоров для изготовления наркотиков.

Против членов ОПГ возбуждено уголовное дело. По решению суда, трое членов организованной группы арестованы. В отношении двоих из них избрана мера пресечения подписка о невыезде.