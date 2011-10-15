На Прикарпатье задержаны вымогатели

На Прикарпатье задержаны члены преступной группы, которые занимались вымогательством.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, сотрудники Городенковского райотдела милиции провели успешную операцию по нейтрализации преступных действий группы лиц, которые требовали средства от предпринимателя.

В милицию обратился житель соседней Черновицкой области, который имеет собственное производство в Городенковском районе. Он сообщил, что неизвестные лица, угрожая уничтожением его имущества, требуют ежемесячно платить им по 4 тыс. грн. При этом злоумышленники потребовали от мужчины сразу уплатить первую сумму, назначив ему встречу в определенном месте.

Как сообщил исполняющий обязанности первого заместителя начальника Городенковского райотдела милиции Сергей СМЫЖУК, все члены преступной группы были задержаны во время получения ими средств. Задержаны три человека, каждый из которых раньше уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разных преступлений.

Вымогатели - жители Коломыйского и Снятинского районов в возрасте 25-47 лет - взяты под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), санкцией статьи предусмотрено лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.