Капитана милиции поймали на взятке «в особо крупном размере»

В Черкассах работники СБУ задержали капитана милиции, которая требовала от жительниц областного центра 80 тыс. грн. за непривлечение их сыновей к уголовной ответственности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Черкасской области, взяточница была задержана «на горячем», во время получения от посредника всей суммы.

По материалам СБУ прокуратурой Черкасской области в отношении капитана милиции возбуждено уголовное дело по ст. 368, ч.3 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленница задержана, она содержится под стражей.