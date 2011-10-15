Капитана милиции поймали на взятке «в особо крупном размере»
11:33, 15 октября 2011Общество
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Хотела денег за непривлечение
В Черкассах работники СБУ задержали капитана милиции, которая требовала от жительниц областного центра 80 тыс. грн. за непривлечение их сыновей к уголовной ответственности.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Черкасской области, взяточница была задержана «на горячем», во время получения от посредника всей суммы.
По материалам СБУ прокуратурой Черкасской области в отношении капитана милиции возбуждено уголовное дело по ст. 368, ч.3 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленница задержана, она содержится под стражей.
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