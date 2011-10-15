Депутат построил крыивку на месте боя УПА с НКВД

Народный депутат от «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК призывает передавать экспонаты в построенную им в Ровенской области крыивку (бункер) УПА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», в урочище Гурбы в Ровенской области, где в 1944 году состоялся один из крупнейших боев между войсками НКВД и УПА, завершилось строительство крыивки. Идея создания подземного укрытия в этом историческом месте принадлежит В.МАТЧУКУ. Он также профинансировал его строительство.

«Процесс строительства крыивки начался в этом году после мероприятий памяти погибших под Гурбами, которое традиционно проходит на третий день после Пасхи, ведь именно на третий день Пасхи в 1944 году начался бой под Гурбами. Нам удалось отыскать чертежи реальных крыивок УПА тех лет и по ним построить это укрытие», - сообщил В.МАТЧУК.

На сегодняшний день завершен первый этап создания крыивки – ее фактическое строительство. Второй этап предусматривает поиск экспонатов. Для этого В.МАТЧУК призвал всех неравнодушных людей, которые хранят у себя предметы быта тех времен, средства защиты или другие вещи воинов УПА, привозить их в Гурбы.

«Возле каждого экспоната будет табличка с именем того, кто его отдал в крыивку. Мы призываем людей активно приобщиться к наполнению укрытия. Единственная просьба – чтобы вещи, которые они пожертвуют, действительно относились к той эпохе и имели отношение к УПА», - сказал депутат.

Пока в крыивке есть несколько экспонатов. Среди них – патроны с поля битвы в этом месте, военная каска, украинский флаг тех времен, вышитые иконы, вышитый рушник женщины, которая отбывала ссылку в Караганде. Кроме того в крыивке представлен автопортрет священника, который застрелился в 1947 году, когда сотрудники НКВД пришли его арестовывать.

В перспективе, по словам В.МАТЧУКА, у Гурбах должен быть построен краеведческий музей, куда планируется передать все экспонаты из крыивки.

«Крыивка в Гурбах построена для того, чтобы люди, а особенно молодежь, могли увидеть и понять, в каких условиях проходила борьба воинов УПА за украинскую независимость. Мы пытались создать такое место, чтобы к нему было интересно приезжать не только раз в год, чтобы почтить погибших под Гурбами, а можно было ездить весь год и находить здесь для себя что-то интересное и полезное», - отметил В.МАТЧУК.

Торжественное открытие крыивки в Гурбах запланировано на третий день Пасхи 2012 года.