В Греции освобождены из-под ареста 5 из 6 украинских моряков, задержанных по подозрению в контрабанде табачных изделий.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По данным Посольства Украины в Греческой Республике, украинцы освобождены на условиях запрета выезда с территории Греции на время ведения следствия.

«Следователем прокуратуры г. Пирей было вынесено постановление об освобождении из-под ареста 5 граждан Украины, на условиях запрета выезда с территории ГР на время ведения следствия», - говорится в сообщении.

По информации дипучреждения, украинские граждане проживают в г. Пирей в частном доме на содержании владельца судна.

В то же время срок содержания под стражей капитана судна „Morelia” – гражданина Украины - продлен.

Указанное дело продолжает находиться на особом контроле в Посольстве Украины в Греции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, 6 октября вблизи побережья острова Спетсес затонуло судно „Morelia” (флаг Коморских островов), на борту которого находились 7 членов экипажа, в числе которых 6 граждан Украины. Все члены экипажа были спасены подразделением греческой береговой охраны.

В результате проверки обстоятельств морского происшествия экипаж был задержан в полном составе по подозрению в попытке контрабандной перевозки 800 ящиков табачных изделий.