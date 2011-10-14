Эксперты: отмена зимнего времени будет иметь масштабные последствия

Эксперты убеждены, что отмена ежегодного перевода часов на “зимнее” время будет иметь масштабные негативные последствия для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“К сожалению, когда принималось решение Верховной Рады, ни с одним из специалистов не посоветовались. Более того, как показали мои кулуарные разговоры с депутатами, многие из них голосовали бы иначе, если бы понимали, к чему это приведет”, - отметил вице-президент Академии наук высшей школы Украины, доктор физико-математических наук Максим СТРИХА.

По словам научного работника, сезонное изменение времени – требование европейского законодательства. “Если мы идем в Европу, то, очевидно, с этим тоже стоит считаться”, – подчеркнул М.СТРИХА.

“Наша специфика связана с использованием разных систем исчисления времени. Гидрометслужба во всем мире должна действовать скоординировано, и эта координация привязывается к универсальному скоординированному времени – Гринвичскому времени”, – сказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай КУЛЬБИДА и объяснил, что когда вводится местное время, возникают расхождения со скоординированным временем.

Он заявил, что гидрометеорологи не видят ни одного аргумента для отмены «зимнего» времени в Украине.

В свою очередь член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук Николай ПОЛИЩУК заявил, что в случае отмены «зимнего» времени, в частности, на 5-7% возрастет количество ДТП, а количество заострений сердечно-сосудистых заболеваний – на 14-17%.

«Позиция Академии медицинских наук Украины такова: украинцы должны жить по своему природному времени», – констатировал Н.ПОЛИЩУК.

«Нельзя в Киеве центральным органам власти начинать работу в 9 часов. Никто в Европе не начинает работу даже в школах или университетах в 9 часов, как у нас. Поедьте в Польшу – там начинается работа в 7 часов, а в Австрии – в 7-8 часов. Мы же по старой советской традиции все начинаем в 9 часов”, – добавил глава Государственной комиссии единого времени и эталонных частот, директор Главной астрономической обсерватории НАНУ Ярослав ЯЦКИВ.

По его убеждению, на востоке Украины рабочее время нужно начинать в 7.00 - 7-30, в Киеве – в 8.00, на Закарпатье – в 8.30 – 9.00, то есть ввести региональные графики работы.

«Большой выгоды сейчас во введении «летнего» времени нет. То есть, говорить о том, что будет экономия электроэнергии, как это было когда-то, - не стоит. Единственное в целесообразности сохранения «летнего времени» – максимальное использование светлой части суток», – отметил Я.ЯЦКИВ.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Данным постановлением установлено с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Документом признано утратившими действие постановление ВС УССР и постановление Украинской ССР о переходе на летнее время. Таким образом постановлением отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.