Львовская железная дорога поймала Шуфрича на вранье

Львовская железная дорога опровергает заявление министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА о том, что в Ожидове подняты все 15 цистерн с фосфором, потерпевших аварию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской железной дороги, в действительности сейчас подняты только 13 цистерн, а еще 2 находятся “в подвешенном состоянии”.

В то же время, во Львовской железной дороге убеждают, что уже до завтра должен быть сформирован единый поезд из всех цистерн, который в сопровождении двух пожарных поездов поедет по территории России в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, Н.ШУФРИЧ заявил, что на сегодня уже закончено поднятие цистерн, которые перевернулись во время аварии вблизи села Ожидов Львовской области. Как сообщила пресс-служба МЧС, по словам министра, 14 из них уже находятся в полувагонах, 15 под порядковым номером 6 сейчас проходит последние исследования. Н.ШУФРИЧ также сообщил, что «уже формируется поезд для отправки в Казахстан. Принято решение, что это все же будет единый поезд, и с двух сторон его будут сопровождать два пожарных поезда и к завтрашнему дню он должен отправиться в сторону российской границы для дальнейшей отправки на казахстанский завод-производитель».

Как сообщалось, 16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги при невыясненных обстоятельствах произошла авария грузового поезда. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. Во время пожара выделялись продукты химической реакции фосфора с воздухом, в результате чего облако данных веществ распространилась на территорию населенных пунктов. В зону возможного химического загрязнения попали 14 населенных пунктов Буского и Радеховского районов Львовской области, в которых проживают около 11 тыс. человек.