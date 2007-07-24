Львовская железная дорога поймала Шуфрича на вранье

13:39, 24 июля 2007
Общество
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Опровержение заявления

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич на четвертый день прибыл на место аварии во Львовской области. 19 июля
Львовская железная дорога опровергает заявление министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА о том, что в Ожидове подняты все 15 цистерн с фосфором, потерпевших аварию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской железной дороги, в действительности сейчас подняты только 13 цистерн, а еще 2 находятся “в подвешенном состоянии”.

В то же время, во Львовской железной дороге убеждают, что уже до завтра должен быть сформирован единый поезд из всех цистерн, который в сопровождении двух пожарных поездов поедет по территории России в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, Н.ШУФРИЧ заявил, что на сегодня уже закончено поднятие цистерн, которые перевернулись во время аварии вблизи села Ожидов Львовской области. Как сообщила пресс-служба МЧС, по словам министра, 14 из них уже находятся в полувагонах, 15 под порядковым номером 6 сейчас проходит последние исследования. Н.ШУФРИЧ также сообщил, что «уже формируется поезд для отправки в Казахстан. Принято решение, что это все же будет единый поезд, и с двух сторон его будут сопровождать два пожарных поезда и к завтрашнему дню он должен отправиться в сторону российской границы для дальнейшей отправки на казахстанский завод-производитель».

Как сообщалось, 16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги при невыясненных обстоятельствах произошла авария грузового поезда. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. Во время пожара выделялись продукты химической реакции фосфора с воздухом, в результате чего облако данных веществ распространилась на территорию населенных пунктов. В зону возможного химического загрязнения попали 14 населенных пунктов Буского и Радеховского районов Львовской области, в которых проживают около 11 тыс. человек.

 

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