Луганские педофилы до сих пор на свободе

В Луганском облуправлении МВД заявляют, что двое мужчин, подозреваемых в педофилии до сих пор на свободе, и прокуратура области не передала в милицию материалы возбужденного в отношении них уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы областного Управления МВД Татьяна ПОГУКАЙ.

По ее словам, обвинения прокуратуры в том, что сотрудники милиции отказывались возбуждать уголовное дело, не соответствуют действительности.

«В дежурную часть милиции обратилась мама подростка с заявлением о том, что ее сын подвергся насилию неестественным способом со стороны двух мужчин. Сразу же после регистрации заявления на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После сбора первоначальных материалов было принято решение о возбуждении уголовного дела, однако прокуратура посчитала, что в материалах нет доказательств и оснований для принятия такого решения, и вернула материалы», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Она отметила, что сотрудники милиции приложили максимум усилий для того, чтобы расширить круг очевидцев и установить свидетелей данного преступления.

«Был найден еще один потерпевший подросток, мама которого рассказала о том, что ее сын также подвергался насилию со стороны взрослых парней. Были установлены очевидцы, которые видели, как мальчиков заталкивали в машину, но один подросток сбежал. Потерпевшего мальчика направили на судебно-медицинское освидетельствование для установления наличия телесных повреждений. Судебные медики подтвердили факт наличия ссадин в области лица и локтевых суставов и потерпевшего», - подчеркнула Т.ПОГУКАЙ.

По ее информации, милиция установила личность подозреваемых. Ими оказались жители города Луганска 1993 и 1988 г.р. Следствие Каменобродского райотдела луганского городского управления МВД вынесло постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 153 частью 3 Уголовного кодекса Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) и направило материалы в прокуратуру.

«Прокуратура Луганска, изучив предоставленные материалы, принимает решение о возбуждении еще одного дела по статье статьей 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). И передает материалы в областную прокуратуру. Они до сих пор там, поэтому следователи милиции не могут начать расследование», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Она отметила, что подозреваемые находятся на свободе и могут скрыться от следствия.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Луганской области обвинила работников областного УМВД в том, что они отказались возбуждать уголовное дело в отношении двух мужчин по подозрению в педофилии.

Как сообщила сотрудник пресс-службы прокуратуры Луганской области Лилия МАКСИМЕНКО, двое подозреваемых незаконно лишили свободы и изнасиловали двоих несовершеннолетних. В милицию обратились родители детей, которые указали о преступлении.

«Данное преступление мужчины, как объяснили малолетние, совершали в отношении них уже неоднократно. Однако, несмотря на обстоятельства, работники милиции отказали в возбуждении уголовного дела», - сказала Л.МАКСИМЕНКО.

По ее словам, прокуратура Луганска в порядке надзора изучила законность принятого милицией решения и установила, что оно принято незаконно.

Л.МАКСИМЕНКО отметила, что после выяснения всех обстоятельств прокуратурой Луганска постановление милиции об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено.

В сентябре прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двоих подозреваемых по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы) и ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом). Дело для проведения досудебного расследования направлено в следственные органы внутренних дел.

По информации прокуратуры, за ненадлежащее отношение к своим служебным обязанностям в отношении сотрудников милиции приняты меры прокурорского реагирования.