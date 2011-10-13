На Покров в Украине будет от 5° мороза до 15° тепла

В пятницу, 14 октября, в Украине температура воздуха будет колебаться от 5° мороза в Карпатах до 15° тепла в Крыму.

В Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, ожидаются небольшие дожди, в Карпатах - небольшой мокрый снег.

Температура - ночью 0-5° тепла, днем - 4-9° тепла, в южных, восточных областях и в Закарпатье - 8-13°; в Карпатах ночью - 0-5° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью - 5-10° тепла, днем - 10-15°. Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-4° тепла, днем - 5-7°.