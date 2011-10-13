В Кировограде наркоторговцы организовали SMS-рассылку

В Кировограде работники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали участников организованной преступной группы, которые сбывали метамфетамин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления МВД в Кировоградской области.

Организатором сбыта наркотиков оказался 27-летний житель Кировограда, помогали ему двое знакомых, 26 и 24 лет. Метамфетамин им поставлял ранее судимый житель Днепропетровской области. Сбывали психотропные вещества в развлекательных заведениях областного центра, которые посещала, в основном, молодежь, иногда наркотик продавали на улице.

По оперативной информации, члены преступной группы готовились усовершенствовать свою криминальную схему. Они собирали базу данных, чтобы сообщать «клиентам» о получении новой партии товара с помощью SMS-сообщений и электронной почты.

В целом, прибыль наркодельцов составляла около 100 тыс. грн. в месяц.

Во время проведения санкционированных обысков оперативники обнаружили и изъяли более 100 г метамфетамина, коноплю, несколько десятков тысяч гривень, карабин «Сайга» и револьвер травматического действия.

В данное время все участники преступной группы арестованы. Им предъявлено обвинение по ст.307 ч. 2 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины, санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

На момент задержания один из кировоградцев находился на подписке о невыезде, поскольку суд рассматривал уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркотиков, а «поставщик» был осужден за незаконное хранение оружия и находился на испытательном сроке.