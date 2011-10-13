Активисты "Обновления страны" перечислили, чем плох Табачник

В Харькове прошла акция протеста с требованием отставки министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Общественной инициативы «Обновление страны», в ходе театрализованной акции исторические фигуры, которых Министерство образования вычеркнуло из учебников, подарили Табачнику билет в Россию и отправили его с чемоданами на вокзал.

«Сокращение бюджетных мест в вузах, закрытие украинских школ на Востоке, распространение коррупции и взяточничества, снижение уровня образования, активное превращение украинских университетов в бизнес-корпорации, направленные лишь на то, чтобы вытягивать деньги из студентов – это все возмущает студентов не меньше антиукраинской политики ТАБАЧНИКА. Нам не нужен такой министр", - заявил активист общественной инициативы «Обновление страны» Дмитрий ПИЛИПЕЦ.

Во время передачи билета "министру" организаторы акции отметили: «Ни один из министров образования не вызывал у молодежи столько недовольства. Именно поэтому мы решили отправить ТАБАЧНИКА в страну, которую он любит больше всего. Пусть там проводит свои реформы".

Как сообщалось, предыдущую акцию за отставку Д.ТАБАЧНИКА, которая должна была состояться 5 октября, городские власти Харькова запретили. Активисты «ОС» связывают это с пребыванием в городе министра образования Д.ТАБАЧНИКА.

6 октября представитель «Обновления страны» Д.ПИЛИПЕЦ обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.