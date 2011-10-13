Украина предложит Татарстану варианты решения по Укртатнефти

Украина до конца года предложит Татарстану варианты решения спора вокруг «Укртатнефти».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО в ходе поездки в Татарстан.

В частности В.ЕЛЬЧЕНКО по итогам встречи с президентом Татарстана заметил, что для руководства этой республики этот вопрос остается раздражителем в отношениях с Украиной.

«В Татарстане считают, что это было несправедливое решение отсудить пакет акций Кременчугского НПЗ, который им принадлежал», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Посол заметил, что этот вопрос стоит на контроле и в Украине понимают, что он должен быть каким-то образом справедливо решен.

По его словам, последние консультации по этому поводу состоялись на уровне заместителей министров энергетики двух стран в июле в Киеве.

Он отметил, что по итогам этой встречи был подписан протокол, что украинская сторона предложит несколько вариантов решения этой проблемы после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии.

“В то время заседание планировалось на конец июля, но поскольку заседание несколько раз переносилось, предложения со стороны Украины не объявлялись. Я заверил президента Татарстана в том, что после этого заседания, которое планируется провести до конца этого года, мы предложим свои варианты решения этого вопроса”, - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Республики Татарстан, президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ отметил, что существенным тормозом в развитии двусторонних отношений продолжает оставаться ситуация вокруг ПАТ «Укртатнефть».

Справка УНИАН. АО «Укртатнефть» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

На сегодняшний день основными акционерами «Укртатнефти» является НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Корсан».

В сентябре 2009 года ЗАО «Укртатнефть» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) обжаловало в Хозяйственном суде Полтавской области законность владения компанией «Татнефть» (Татарстан, Российская Федерация) 8,6% акций ЗАО.

По словам начальника юрдепартамента "Укртатнефти" Валерия КОРНЕЛЯКА, причиной подачи иска в суд является нарушение «Татнефтью» договора купли-продажи указанного пакета акций, в соответствии с которым татарстанский акционер должен был внести в уставный капитал «Укртатнефти» нефтяные месторождения, а не денежный взнос.

11 февраля 2010 года Высший хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Полтавской области от 3 ноября 2009 года, который признал незаконным приобретение компанией «Татнефть» 8,6135% акций ЗАО «Укртатнефть».

В начале 2011 года компания «Татнефть» обжаловала в международном арбитраже решение украинских судов о незаконности приобретения компанией 8,6135% акций ЗАО «Укртатнефть» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).