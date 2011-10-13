КНМП подал закон о защите источников информации

Киевский независимый медиа-профсоюз (КНМП) призывает депутатов Верховной Рады независимо от политических взглядов поддержать законопроект об обеспечении права журналистов на защиту источников информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КНМП.

В КНМП отмечают, что законопроект делает невозможным обыски в офисах и помещениях журналистов, защищает журналистов от изъятия информации и носителей информации.

«Защита источников информации журналистов – мировая практика. Например, Ассамблея Совета Европы обнародовала такие рекомендации по поводу защиты источников: "Раскрытие информации, которая указывает на источник, должна допускаться лишь в исключительных случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы общества или человека, и это может быть убедительно установлено", - отметили в пресс-службе.

Согласно информации КНМП, ВР планирует рассмотреть проект законопроекта в первом чтении в сессионном зале с 18 по 21 октября.

«Норма о защите источников есть в законах о защите журналистов, но отсутствует в Уголовно-процессуальном кодексе. Законопроект вносит изменения в УПК, убирает разногласия в законодательстве», - отметили в КНМП.

В медиа-профсоюзе также отметили, что необходимость принятия такого документа стала очевидной после того, как в январе 2011 года милиция провела обыск в помещениях журналистки ИА «Поряд з вами» Елены БЕЛОЗЕРСКОЙ и изъяла технику и носители информации.

В марте 2011 года украинские журналисты при содействии Киевского независимого медиа-профсоюза и МГО "Интерньюз-Украина" провели круглый стол с участием народных депутатов, общественных деятелей, журналистов и представителей МВД Украины.

По результатам круглого стола был разработан и зарегистрирован в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

Данным законопроектом к перечню профессий - нотариуса, врача, психолога, священнослужителя - представителей которых нельзя допрашивать в качестве свидетелей по поводу информации, которая стала им известная в процессе выполнения их работы, добавляется профессия журналиста.

Также законопроектом предусматривается, что обыск и выемка оборудования и носителей информации у журналиста могут осуществляться лишь по мотивированному постановлению председателя апелляционного суда по месту проведения следствия на основании представления прокурора области (АРК, городов Киева или Севастополя). При этом, в таком представлении обязательно должно быть отмечено, что речь идет об обыске у журналиста.

Законопроект был поддержан профильным Комитетом по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и почти единогласно - Комитетом по вопросам свободы слова и информации.