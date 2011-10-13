Amnesty International: Украина признала проблему истязаний в милиции, но...

Международные наблюдатели рекомендуют украинской власти создать независимый от МВД и прокуратуры орган, который будет заниматься расследованием жалоб на сотрудников милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на пресс-конференции в Киеве.

“В этом году генеральный прокурор и министр внутренних дел признали, что существует проблема истязаний и жестокого обращения в Украине. Это огромный шаг вперед с того времени, как мы опубликовали первый отчет об истязаниях в Украине в 2005 году”, - подчеркнула исследовательница Международной правозащитной организации Amnesty International по Украине Хеза МакГИЛЛ.

Эксперт отметила, что сейчас перед украинской властью встал новый вызов: перейти от признания проблемы к принятию эффективных мер для разрешения этой проблемы. “Существующая система рассмотрения жалоб на действия милиции не работает”, – констатировала она и назвала граждан Украины заложниками системы.

“Каждое новое правительство обещало решить эту проблему и никто из них не выполнил обещания”, – подчеркнула Х.МакГИЛЛ.

Она также отметила, что государство несет особую ответственность за задержанных. И в случае их смерти на государство ложится груз – доказать свою непричастность. Х.МакГИЛЛ убеждена, что государство должно возмещать страдания родственникам погибших.

“Часто происходят случаи, когда милиция, ссылаясь на Кодекс об административных правонарушениях, задерживает людей, чтобы таким образом выиграть время и силой выбить заявление, которое можно было бы толковать как признание в совершении более тяжкого преступления”, – подчеркнула эксперт.

Также, по словам Х.МакГИЛЛ, их исследование показало, что сотрудники милиции не оформляют протоколы о задержании по многим делам. Она убеждена, что единственный способ прекратить противоправные действия правоохранительных органов - гарантировать, что каждый сотрудник милиции, который совершает преступление, будет привлечен к дисциплинарной или уголовной ответственности.

“Мы зафиксировали культуру внутри Министерства внутренних дел, которое поощряет такие нарушения и характеризуется высоким уровнем коррупции и изъянами критериев оценки работы милиции”, – констатировала Х.МакГИЛЛ.

Одной из главных проблем в этом деле она называет отсутствие соответствующей реакции на жалобы на противоправные действия сотрудников милиции и отсутствие соответствующих расследований. “Прокуроры, которые тесно сотрудничают с милицией, рассматривая уголовные дела, неохотно расследуют жалобы против своих коллег”, - объяснила эксперт.

В свою очередь заместитель директора программ по Европе и Центральной Азии Amnesty International Джон ДАЛХУСЕН отметил, что истязания и жестокое обращение сотрудников милиции в Украине не ограничивается лишь единичными случаями.

“Несколько дней назад министр МОГИЛЁВ публично обратился к международной организации Amnesty International с просьбой объяснить, почему сотрудники правоохранительных органов бьют и истязают людей, обещая, что если мы сможем это сделать - он встанет на колени” – сообщил Дж.ДАЛХУСЕН.

Он отметил, что ему жаль, но это обещание проверить не удалось, потому что накануне министр внутренних дел Украины А.МОГИЛЁВ был занят. “Ответ простой и он его знает: в большинстве случаев это просто потому, что они могут бить и истязать людей”, – отметил Дж.ДАЛХУСЕН.

Представитель правозащитной организации отметил, что работники правоохранительных органов знают, что останутся без наказания за свои противоправные действия. Среди других причин такого состояния в правоохранительных органах Украины эксперт называет недофинансирование, коррупцию, а также существенный акцент на роли признания.

Эксперты Amnesty International рекомендуют украинской власти создать независимый от МВД и прокуратуры орган, который будет заниматься расследованием жалоб на сотрудников милиции. Amnesty International подчеркивает, что жертвы жестокого обращения милиции не должны преследоваться или запугиваться за попытки жаловаться на истязание. А сотрудники милиции, в отношении которых проводятся расследования, должны быть отстранены от исполнения своих обязанностей.