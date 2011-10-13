Немцы говорят, что у нас нужно отобрать Евро-2012

Член спортивного комитета Бундестага, депутат правящей партии Франк Штеффель призвал УЕФА отобрать у Украины статус хозяина чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом он заявил в интервью Handelsblatt Online, сообщает "Немецкая волна".

"УЕФА имеет возможность сделать символический жест против государственного произвола и политически окрашенного правосудия. Стране, которая топчет ногами права человека и правовое государство, нельзя предоставлять подиум для самопрезентации", - отметил депутат от партии "Христианско-демократический союз" .

"УЕФА регулярно запрещает матчи на стадионе, где фаны ведут себя неподобающим образом и царит бесправие. Поэтому "когда страна пренебрегает право, ее надо исключить", - считает Штеффель.

Вместе с тем христианский демократ отметил, что если отобрать у Украины право принимать Евро, будут в том числе наказаны футбольные болельщики страны: "Таким образом, будет оказываться максимальное давление на украинскую власть с тем, чтобы она действовала правовым и демократическим способом".

По мнению Штеффеля, семь лет заключения для Тимошенко и 137 миллионов евро штрафа не имеют ничего общего с правовым государством в Европе.

"Итак, Евро-2012 должно проводиться не в двух странах, а только в демократической Польше", - подытожил он.

Штеффель - представитель правящей партии Германии - "Христианско-демократический союз", которую возглавляет канцлер Ангела Меркель.

Как известно, 11 октября Тимошенко была признана виновной в нарушениях при заключении в 2009 году газовых соглашений с Россией и приговорена к 7-ми годам лишения свободы.

Украинская правда