Шесть человек убиты в перестрелке в салоне красоты

Перестрелка произошла в среду в салоне красоты в городе Сил-Бич (Seal Beach) на юге американского штата Калифорния, убиты шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Los Angeles Times.

По другим данным, жертвами стрельбы стали семь человек. Associated Press передает, что три человека ранены и находятся в критическом состоянии.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел в салоне Meritage.

Подозреваемый уже находится под стражей, сообщила полиция. У него изъято несколько видов оружия.