Эксперт прогнозирует, что цена газа и дальше будет расти

Заместитель директора Института газа НАН Украины Александр ПЯТНИЧКО считает, что украинская энергетическая отрасль не имеет перспектив развития без сотрудничества с российским «Газпромом».

Такое мнение он высказал в ходе круглого стола «Европейский газовый рынок: грядет революция?», организованного Институтом Горшенина.

По мнению эксперта, основным направлением сотрудничества Украины с ОАО «Газпром» остается модернизация украинской газотранспортной системы. «Учитывая, что разведанные и перспективные месторождения газа в России и Туркменистане весьма велики, для модернизации нашей ГТС есть все необходимые предпосылки», - отметил А. ПЯТНИЧКО.

При этом, по его словам, Украине не следует рассчитывать на поставки туркменского газа через альтернативные российской ГТС газопроводы. «Все заявленные на сегодня проекты, включая транспортировку туркменского газа по дну Каспийского моря, имеют весьма сомнительную перспективу реализации. Не менее сомнительным выглядит и проект строительства на черноморском побережье Украины терминала по приему сжиженного газа. Этот проект имеет ряд недостатков. В первую очередь это касается согласия Турции на проход крупнотоннажных судов со сжиженным газом через Босфор. Поставка газа из Азербайджана через Грузию и Черное море тоже пока не подтверждена», - добавил эксперт.

На этом фоне, подчеркнул А.ПЯТНИЧКО, сохранение загрузки украинской ГТС невозможно без создания консорциума с «Газпромом». «Конечно, этот консорциум должен быть трехсторонним, с участием Евросоюза, но так или иначе Украине придется договариваться в первую очередь с Россией», - добавил он.

Говоря о возможном уменьшении доли «Газпрома» на европейском энергетическом рынке, А.ПЯТНИЧКО отметил, что Россия по-прежнему не имеет на нем реальных конкурентов. «Да, есть поставки норвежского газа в Европу, из Катара в страны ЕС поставляется сжиженный газ, но «Газпром» по-прежнему контролирует более половины европейского газового рынка. Все это позволяет «Газпрому» вести весьма агрессивную политику и в будущем», - отметил эксперт.

По его мнению, цена газа будет и дальше расти вместе с его потреблением в Европе. «Несмотря на все попытки увеличить долю альтернативной энергетики в балансе потребления энергоресурсов газ остается одним из наиболее эффективных источников энергии», - считает представитель НАНУ.