В Ровенской области человек облил себя бензином и поджег
11:24, 10 октября 2011Общество
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Врачи констатировали ожоги 70% тела
В Ровенской области мужчина пытался совершить акт самосожжения.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Ровенской области, 9 октября в реанимационное отделение Дубенской городской больницы был госпитализирован местный житель, 1984 года рождения. Врачи констатировали у него ожоги 70% тела.
Ожоги человек получил в результате попытки самосожжения - он облил себя бензином и поджег.
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