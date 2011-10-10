В Ровенской области человек облил себя бензином и поджег

В Ровенской области мужчина пытался совершить акт самосожжения.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Ровенской области, 9 октября в реанимационное отделение Дубенской городской больницы был госпитализирован местный житель, 1984 года рождения. Врачи констатировали у него ожоги 70% тела.

Ожоги человек получил в результате попытки самосожжения - он облил себя бензином и поджег.