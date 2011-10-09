Безвизовый режим с ЕС возможен не раньше 2015 года?

Самый оптимистический экспертный прогноз принятия Евросоюзом решения об отмене виз для Украины — конец 2014 года.

Об этом пишет Александр Сушко в своей статье для ZN.UA.

Как отмечает автор, получение Украиной безвизового режима с ЕС зависит от множества факторов, большая часть которых касается ситуации в Украине.

В сентябре Европейская комиссия опубликовала первый отчет о прогрессе Украины по выполнению плана действий по визовой либерализации. Этот документ, будучи публично доступным, проливает свет на то, каким образом Украина справляется с заданиями, сформулированными в Плане действий по визовой либерализации, полученном Украиной в ноябре прошлого года.

«Следующий отчет Еврокомиссии по Украине будет подготовлен к концу года. Будет ли в нем содержаться вывод о выполнении Украиной первой фазы Плана действий по визовой либерализации? По нашему мнению, нет. Скорее всего, при сохранении ныне существующих темпов с первой фазой (законодательной) Украина сможет справиться к середине следующего года. Для принятия соответствующего решения (о переходе ко второй фазе, имплементационной) Евросоюзу понадобится минимум полгода. То есть, возможно, к концу 2012 года будет дан официальный старт второй фазе. Она займет однозначно больше времени, чем первая», — говорится в статье.

Таким образом, Евросоюз примет решения об отмене виз для Украины не раньше, чем в конце 2014 года.

«Хотя в начале 2015 года президентские выборы, и не исключено, что решение будет приниматься после них — с учетом политического фактора», — заключает автор.