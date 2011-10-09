На Луганщине разгерметизировался магистральный газопровод

В Луганской области произошла разгерметизация подземного магистрального газопровода высокого давления диаметром 700 мм «Луганск – Лисичанск - Рубежное».

Об этом сообщает Управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

Разгерметизация произошла на 81-ом километре газопровода в Попаснянском районе, за 600 м от села Мирная Долина.

Разгерметизацию газопровода обнаружил дежурный обходчик в 11.30. В 12.30 газоснабжение было перекрыто на 81 пикете для проведения аварийно-восстановительных работ.

Отключение жилых домов и предприятий не происходило. Газоснабжение проводится по резервной ветке.

Вчера на месте происшествия велись работы по снижению давления в газопроводе, место происшествия ограждено и охраняется. Ремонтные работы начнутся после снижения давления в газопроводе до 10 атмосфер.