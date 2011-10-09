Ночью Киеву обещают сильный дождь

Завтра, 10 октября, в Украине сохранится дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью в Украине пройдут дожди (в Карпатах с мокрым снегом), в северных, большинстве центральных, местами в Хмельницкой и Черновицкой областях сильные дожди; днем небольшие, в восточной части, в Крыму и Приазовье умеренные дожди, в западной части прекращение осадков.

Ветер северо-западный, на востоке - юго-западный, 7-12 м/с, на востоке, а ночью и на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15° (на побережье Крыма 13-18°), днем 17-22°; в Винницкой, Черкасской и Одесской областях ночью 5-10° тепла, днем 9-14°; в западных и северных областях ночью 2-7° тепла (на крайнем западе заморозки 0-3°); днем 9-14°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Ночью сильный дождь, днем ослабление дождя до небольшого. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 5-7°, днем 9-11°.