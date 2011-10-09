Луцку обещают тепло уже в понедельник

В Луцке отопительный сезон начнется с 10 октября.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Луцка Николай РОМАНЮК.

В соответствии с распоряжением, в первую очередь тепло подадут в детские, лечебные, учебные заведения, гериатрический пансионат.

Государственному коммунальному предприятию "Луцктепло" поручено обеспечить подачу тепла потребителям с наступлением среднесуточной температуры внешнего воздуха +8 градусов по Цельсию. Предприятиям теплоэнергетики, ПАО "Волыньгаз" поручено применять к должникам предусмотренные законодательством и договорами меры по своевременности и полноте расчетов за природный газ и тепловую энергию.

Соответствующее распоряжение о начале отопительного сезона в области подписал и председатель Волынской облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК. В соответствии с документом, до 15 октября председатели райгосадминистраций обязаны, а городским (городов областного значения) председателям – рекомендовано, обеспечить 100% оплату за потребленный природный газ предприятиями коммунальной теплоэнергетики.

Справка: по состоянию на 1 октября в области 115 котельных оборудованы средствами учета отпуска тепловой энергии, что составляет 92%. Установлено 176 приборов технологического учета холодной воды, а это - 74,8 % и еще 63 прибора стоковых вод (75 %).