В Киеве уничтожили 10 тысяч лазерных дисков
23:39, 08 октября 2011Общество
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Стоимостью 300 тысяч
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины в г. Киеве, склад находился в бывшем помещении по ремонту обуви на одном из рынков столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили около 10 тыс. лазерных дисков и тысячи поддельных лицензионных наклеек.
Как отметили в милиции, по ценам "черного рынка" сумма изъятого превышает 300 тысяч гривен.
Устанавливаются пути доставки и источник сбыта изъятой продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.
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