В Киеве уничтожили 10 тысяч лазерных дисков

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины в г. Киеве, склад находился в бывшем помещении по ремонту обуви на одном из рынков столицы. При осмотре помещения оперативники обнаружили около 10 тыс. лазерных дисков и тысячи поддельных лицензионных наклеек.

Как отметили в милиции, по ценам "черного рынка" сумма изъятого превышает 300 тысяч гривен.

Устанавливаются пути доставки и источник сбыта изъятой продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.