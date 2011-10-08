Янукович: Мы доказали, что с Украиной можно иметь дело

В Киеве состоялась торжественная церемония открытия после реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, церемония началась с масштабного шоу, участники которого продемонстрировали зрителям сцены по мотивам разных вех истории Украины, в частности, княжеских и казацких времен. В шоу приняли участие ведущие хоровые и танцевальные украинские коллективы: Национальный заслуженный академический украинский народный хор им. Г.Г. Веревки, Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины им. П. Вирского и другие.

Также было представлено несколько цирковых номеров.

Всего в этой части шоу приняли участие 3,5 тысяч артистов.

После этого на поле НСК вышли воспитанники футбольных школ лучших клубов Украины.

Также на арену пригласили многих выдающихся спортсменов.

В церемонии открытия принимает участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он поздравил всех украинских болельщиков с открытием одного из самых больших и самых современных стадионов Европы.

«Сегодня праздник всей Украины, ведь новый спортивный стадион - это подарок всем гражданам, в первую очередь детям и молодежи, среди которых будут расти будущие чемпионы», - сказал глава государства, которого цитирует его пресс-служба.

В.ЯНУКОВИЧ высказал убеждение, что реализация этого масштабного проекта позитивно повлияет на имидж Украины в мире.

«Успешная реконструкция "Олимпийского" стала показательным проектом для имиджа Украины. Готовность одной из важнейших арен чемпионата по футболу Евро-2012 доказала мировой общественности, что с Украиной можно иметь дело», - сказал он.

Глава государства высказал убеждение, что Киев, а вместе с ним и вся Украина на самом высоком уровне встретят гостей из многих стран Европы, которые приедут в 2012 году на матчи первенства Европы по футболу.

«Олимпийский стадион открыт», - объявил В.ЯНУКОВИЧ.

После этого на арене прозвучал Государственный гимн Украины.

*** Реконструкция НСК «Олимпийский» началась в августе 2008 года. За это время он превратился в современную спортивную арену, которая отвечает самым высоким мировым стандартам.

11 ноября первый матч на обновленном «Олимпийском» сыграют сборные Украины и Германии. В июне 2012 года на этой спортивной арене состоится финальный матч Евро-2012.