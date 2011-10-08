На Олимпийском случился пожар
20:59, 08 октября 2011Общество
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Загорелась часть конструкции
В Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» во время церемонии открытия реконструированного стадиона произошел небольшой пожар.
Как передает корреспондент УНИАН, после номера с использованием фейерверков загорелась конструкция под крышей стадиона над одним из секторов. Из-за этого часть зрителей покинула свои места на стадионе. Работники спорткомплекса в течение нескольких минут потушили огонь. После этого гости церемонии открытия стадиона вернулись на свои места, само шоу во время инцидента не прерывалось.
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