На Олимпийском случился пожар

В Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» во время церемонии открытия реконструированного стадиона произошел небольшой пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, после номера с использованием фейерверков загорелась конструкция под крышей стадиона над одним из секторов. Из-за этого часть зрителей покинула свои места на стадионе. Работники спорткомплекса в течение нескольких минут потушили огонь. После этого гости церемонии открытия стадиона вернулись на свои места, само шоу во время инцидента не прерывалось.