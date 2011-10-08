Суды оправдали 3 мажоров, по вине которых произошли смертельные ДТП

Судебные инстанции в течение месяца оправдали троих детей высокопоставленных чиновников и влиятельных лиц, по вине которых произошли смертельные ДТП, сообщает ТСН со ссылкой на "Тиждень".

Так, 3 октября стало известно, что прокуратура признала виновным в ДТП с участием судьи Купянского суда в Харьковской области Андрея Литвинова погибшего водителя Александра Кузьменко. ДТП произошло в июне 2009 года. "Жигули" Кузьменко, в которых была девушка и двое друзей столкнулись с джипом Mitsubishi, за рулем которого был Литвинов.

По словам очевидцев, джип мчался по полосе, разделяющей дорогу, прямо навстречу ВАЗа. Водителю "Жигулей" избежать аварии не удалось. В результате он и девушка (на заднем сиденье) погибли до приезда медиков. Двух других пассажиров доставили в больницу. Судья и пассажиры джипа не пострадали.

После ДТП эксперты заключили, согласно которому виновным в аварии назвали судью Литвинова. Но недавно облпрокуратура заявила, что именно водитель ВАЗа выехал на встречную и врезался в джип судьи. Родня погибших и друзья, выжившие в ДТП, уверяют, что судья пытался их подкупить, чтобы дело закрыли.

16 сентября в Одессе сняли обвинения с Дмитрия Кравца - сына депутата областного совета, который на "Мерседесе" сбил насмерть молодого парня, а его подругу сделал инвалидом.

"В ходе следствия были собраны все доказательства, подтверждающие вину водителя автомобиля Кравца, было предъявлено обвинение в совершении преступления. Материалы уголовного дела были направлены в суд", - рассказала старший следователь одесской милиции Елена Супруненко. Однако суд решил амнистировать Кравца.

Трагедия произошла в 2009 году в Приморском районе Одессы. Кравец, управляя автомобилем Mercedes, совершил наезд на пешеходов. На месте ДТП погиб 28-летний Василий Карпенко, 27-летняя Наталья Гусева с травмами попала в больницу. Свою вину Кравец признавать отказался: мол, ни людей, ни такси на дороге не видел, а двигался со скоростью 60 километров в час.

12 сентября судья Железнодорожного райсуда Симферополя Оксана Корогодина признала невиновным сына экс-депутата Симферопольского горсовета Виталия Файнгольда, сбившего в сентябре 2008 года насмерть мотоциклистку.

25-летняя водитель мотоцикла Анна Мишуткина погибла в результате столкновения мотоцикла "Сузуки" с автомобилем "Бентли" в Симферополе. По словам очевидцев, "Бентли" ехал со скоростью около 200 км/час. Файнгольд возместил моральный ущерб в размере 500 тыс. грн. дочери погибшей мотоциклистки, которую суд признал потерпевшей по делу. В то же время отцу погибшей мотоциклистки Александру Гоппе за время процесса сын депутата возместил лишь 125 тыс. грн. из 500 тыс. грн, котррые требовались.

В ноябре 2009 году Виталия Файнгольда признали виновным и приговорили к двум годам содержания условно, однако прокуратура добилась отмены Верховным Судом приговора и пересмотра этого дела.