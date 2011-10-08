Коммунисты грозят проблемами, если у Ленина «заберут» его улицу

Представители Коммунистической партии Украины выступают против переименования в Кировограде улиц Ленина, Карла Маркса и Володарского.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера на центральной площади города появилось 8 агитационных палаток КПУ, активисты партии под лозунгами «Забудем прошлое – не будет у нас будущего» раздавали обращение к жителям Кировограда.

Попытку переименования коммунисты считают крайне неуместной из-за негативных последствий для местного бюджета и неудобства для населения.

«Переименование улиц вызовет ряд серьезных проблем для предприятий, организаций, учреждений. Это замена документации, паспортов, вывесок, изменения в географической карте города», отмечается в обращении. Представители КПУ предлагают данный вопрос решать при помощи местного референдума.

Вопрос о переименовании нескольких улиц Кировограда по решению топонимической комиссии будет рассматриваться на ближайшей сессии горсовета (ориентировочно в конце этого месяца).

Исторические названия планируют вернуть улицам Карла Маркса (переименовать в Большую Перспективную), Ленина — (на Дворцовую), Володарского — (в Арсения Тарковского) и Вторая Поперечная — (в Литвинова).

В то же время, группа краеведов, общественных и политических деятелей недавно обратилась к городскому председателю Кировограда Александру САИНСУСУ и главе облгосадминистрации Сергею ЛАРИНУ с просьбой переименовать улицу Ленина в Театральную к 130-летию со времени основания первого профессионального украинского театра.