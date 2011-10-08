Вооруженный мужчина угнал иномарку вместе с водителем

В Запорожской области вооруженный неизвестный мужчина под угрозой применения оружия угнал иномарку с водителем.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, преступление было совершено сегодня около 10 утра в курортной зоне Акимовского района области.

«Около 10 утра поступило сообщение о том, что на Федотовой косе (курорт ПГТ Кириловка на побережье Азовского моря) неизвестный мужчина подошел к стоявшей на стоянке иномарке, узнав, кто ее хозяин, позвал его, после чего достал пистолет и потребовал, чтобы владелец авто вывез его», - рассказали в ГУ МВД Украины в Запорожской области.

По словам собеседника агентства, в области был объявлен план «сирена» и спустя два часа угнанный вместе с водителем автомобиль был обнаружен в районе города Мелитополь.

«Как выяснилось, вооруженный злоумышленник потребовал, чтобы его довезли к Мелитополю, попав в нужное ему место просто выше из автомобиля и скрылся», - сообщили в милиции, отметив, что на сегодняшний день решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по статье 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством под угрозой применения оружия, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Ведется розыск злоумышленника.