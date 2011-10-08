ВР введет ответственность за применение травматики

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за отдельные правонарушения“.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 из 345 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается установить ответственность за стрельбу из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами не смертельного действия, в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, а также в отведенных местах с нарушением установленного порядка. Такие действия, в соответствии с законопроектом влекут за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией оружия и боевых припасов или без такового.

Также законопроектом предусматривается, что приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа гражданами огнестрельного охотничьего или холодного оружия, специальных средств активной обороны, а также пневматического оружия калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полета пули более 100 метров в секунду без разрешения органов внутренних дел влекут за собой наложение штрафа от семи до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией оружия или без такового. Те же действия, совершенные лицом, подвергнутым на протяжении года административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой этой статьи, влекут за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией оружия.

В соответствии с законопроектом, нарушение правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного охотничьего или холодного оружия, специальных средств активной обороны, а также пневматического оружия калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полета пули более 100 метров в секунду и боевых припасов гражданами, имеющих разрешение органов внутренних дел на хранение отмеченного оружия, влечет за собой наложение штрафа от семи до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с оплачиваемым изъятием оружия и боевых припасов или без такового. Те же действия, совершенные лицом, подвергнутым на протяжении года административному взысканию, влекут за собой наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией оружия и боевых припасов.

Законопроектом предусмотрено, что нарушение гражданами установленных сроков регистрации (перерегистрации) наградного, огнестрельного охотничьего или холодного оружия, специальных средств активной обороны, а также пневматического оружия калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полета пули более 100 метров в секунду или правил постановки их на учет в органах внутренних дел в случае изменения места жительства влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от пяти до семи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Законопроектом также предусматривается, что продажа работниками торговых предприятий (организаций) огнестрельного охотничьего или холодного оружия, специальных средств активной обороны, а также пневматического оружия калибра более 4,5 миллиметра и скоростью полета пули более 100 метров в секунду и боевых припасов предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам, которые не имеют на это соответствующего разрешения органов внутренних дел, влечет за собой наложение штрафа от пятнадцати до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.