Агентство Moody’s может понизить кредитный рейтинг Бельгии

Международное рейтинговое агентство Moody’s в пятницу предупредило Бельгию о возможном понижении ее кредитного рейтинга, поскольку власти страны намерены оказать экстренную финансовую помощь франко-бельгийскому банку Dexia.

Он первый оказался на грани коллапса из-за долгового кризиса в еврозоне, так как у него оказалось на 3,5 миллиарда евро греческих гособлигаций и на 15 миллиардов - итальянских.

В пятницу агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг двенадцати британских банков, в том числе принадлежащих государству Royal Bank of Scotland и Lloyds.

В то же время, агентство подчеркивает, что снижение рейтинга отдельных банков не свидетельствует об ослаблении всей банковской системы Великобритании, сообщает Радио Свобода.