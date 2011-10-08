Янукович подписал закон о сокращении армии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №3742-VI «О численности Вооруженных сил Украины на 2012 год».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данный закон предусматривает приведение численности Вооруженных сил Украины по состоянию на 31 декабря 2012 года до 184 тыс. лиц, в том числе до 139 тыс. военнослужащих.

Таким образом, общая численность Вооруженных сил Украины на протяжении 2012 года уменьшится на 8 тыс. лиц, в т.ч. на 5 тыс. военнослужащих.

Отмечается, что принятие Закона Украины будет способствовать проведению мер, направленных на оптимизацию состава и структуры органов военного управления, созданию комплекта воинских частей постоянной готовности. Закон также будет способствовать оптимизации количества и численности подразделений обеспечения жизнедеятельности ВСУ, в том числе за счет перехода на новые формы обеспечения (аутсорсинг), расформированию неперспективных арсеналов и баз, приведению системы военного образования и науки в соответствие с задачами и потребностями армии.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада приняла Закон «О численности Вооруженных сил Украины на 2012 год», внесенный Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.