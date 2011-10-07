Студенты снова недосчитались приглашений от Колесникова

Студенты не получили 3 тысячи билетов на открытие НСК «Олимпийский», сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского студенческого совета (ВСС).

По требованию ВСС Киевская горгосадминистрация обнародовала список высших учебных заведений и квоты приглашений на открытие НСК «Олимпийский» на каждый вуз. Согласно предоставленной информации, КГГА выделила 12 тыс. 461 приглашение на открытие стадиона.

«После нашего обращения более тысячи билетов сегодня студентам было выдано дополнительно», - отметила председатель ВСС Анастасия САБОВА.

В целом, для высших учебных заведений I-II и III-IV уровней аккредитации заведений профессионально-технического образования, выпускников общеобразовательных учебных заведений, и победителей городских, участников всеукраинских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований, по состоянию на 6 октября, было выдано 9 тыс. 351 билет.

«В то же время, по уточненной информации вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА, студенты и школьники должны были получить от КГГА 12,5 тыс. билетов. То есть более 3 тысяч приглашений до сих пор остаются распределенными не по назначению», - отметила А.САБОВА.

Кроме того, как отмечают в совете, проблемы также возникают на уровне высших учебных заведений.

«КГГА проинформировала, что выделила 61 приглашение на студентов Киево-Могилянской академии, однако до студенческого самоуправления дошло только 30. Таким образом, распределение происходит не прозрачно», - отметила А.САБОВА.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы КГГА, 12,5 тыс. киевлян получили бесплатные приглашения на открытие НСК «Олимпийский», запланированное на 8 октября. Согласно информацией КГГА, церемонию открытия смогут увидеть собственными глазами столичные медработники, строители, госслужащие, школьники, студенты, а также те киевляне, которые наиболее активно обсуждали Стратегию развития Киева-2025.

Наибольшая часть приглашений пришлась на образовательную сферу. Так, среди столичных студентов было распространено около 6 тысяч приглашений. Еще 3 тысячи 300 билетов получили выпускники киевских школ. Также приглашения получат 150 учеников – победителей олимпиад и конкурсов.