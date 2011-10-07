С 20 октября писать письма станет дороже

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение об утверждении Изменений к Предельным тарифам на универсальные услуги почтовой связи, которые начнут действовать на период с 20.10.2011 г. до 31.12.2011 г. включительно и на период с 01.01.2012 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Повышение уровня тарифов на универсальные услуги почтовой связи будет происходить в два этапа: первый – с 20 октября 2011 года, когда планируется повысить тарифы на письменную корреспонденцию на 20%; второй – с 1 января 2012 года – на письменную корреспонденцию в среднем на 11,2% и посылки без объявленной ценности весом до 10 кг в пределах Украины – на 15%.

Как отметили в комиссии, внедрение новых тарифов позволит направить дополнительно полученные средства от почтовых услуг на содержание действующей сети почтовой связи в условиях растущих производственных затрат (на транспортное обеспечение, на выполнение требований законодательства относительно установления минимальной заработной платы операторов почтовой связи и т.п.).

Согласно данным НКРС, пересмотр тарифов на универсальные услуги почтовой связи проводится с целью сохранения действующей системы почтовой связи в государстве, предоставления услуг надлежащего качества и обеспечения стабильной работы оператора почтовой связи - Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта». В настоящее время действующие предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи были утверждены решением НКРС от 04.12.2008 г. №1244. С того времени существенно выросли объемы расходов предприятия, которое обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи на всей территории страны.

Изменения к Предельным тарифам сформированы, отметили в НКРС, исходя из плановой себестоимости универсальных услуг почтовой связи УГППС «Укрпочта». Общий уровень повышения тарифов в предложенном проекте не превышает инфляционные ожидания и отвечает основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития Украины на 2011 год. При этом существующие тарифы на пересылку в пределах Украины приоритетных почтовых отправлений (приоритетными почтовыми отправлениями являются те, которые перевозятся самым быстрым способом (воздушным или наземным) в первоочередном порядке) остаются неизменными.

Как считают в НКРС, новые Предельные тарифы будет способствовать повышению уровня качества предоставления универсальных услуг почтовой связи, эффективности работы персонала, улучшению инвестиционного климата.

Решение НКРС будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу после официального опубликования.