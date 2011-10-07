В Луцке медведи отпраздновали новоселье

В Луцком зоопарке открыли городок для медведей. На его строительство потрачено 150 тысяч гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, городок состоит из трех основных отделений: игровой комнаты площадью 50 кв. м, двух берлог по 12 кв. м каждая и летнего вольера площадью 30 кв. м. Здесь предусмотрены кормушки, которые полностью отвечают всем требованиям с точки зрения безопасности обслуживания. Все строительные работы проводились силами работников зоопарка.

По словам директора зоопарка Владимира ГОНЧАРОВА, «медвежий городок построен с учетом всех европейских требований, ведь комплекс создан, в том числе и для налаживания будущего сотрудничества в рамках Программы добрососедства Польша – Беларусь - Украина».

Потребность в городке возникла после пополнения Луцкого зоопарка медведем Ваней (которого нашли возле села Брище в марте этого года) и медведицей Мартой, которая переехала в Луцк из Кировоградской области по решению суда за неподобающее обращение с животным.

Как сообщил В.ГОНЧАРОВ, питание одного медведя обходится 5-6 тыс. грн. в неделю, а этих животных в зоопарке четверо.