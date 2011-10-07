В самолете с Киваловым люди читали молитвы

Пассажиры самолета Боинг-737, следовавшего рейсом «Киев-Одесса», пережили стрессовую ситуацию из-за разгерметизации салона воздушного судна.

Об этом сказал УНИАН один из пассажиров.

По его словам, «это случилось, когда неожиданно сработала сирена, стало известно о разгерметизации, и стюардессы предложили людям воспользоваться кислородными масками. Видимо, из-за технического состояния борта самолет снизил скорость движения и прибыл в Одессу с получасовым опозданием».

По словам народного депутата Сергея КИВАЛОВА, также летевшего в Одессу этим рейсом, «паники не было, но, бесспорно, пассажиры чувствовали себя не лучшим образом. Дети стали кричать, кто-то из пассажиров начал читать молитвы…».

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Одесского аэропорта Мария ПОПОВИЧ, «посадка самолета с 90 пассажирами на борту прошла с 15-минутным опозданием - в 14.31 в штатном режиме. Представители авикомпании заблаговременно вызвали к борту санитарную машину: помощь понадобилась всего двум пассажирам, мужчине и женщине. Остальные пассажиры от медпомощи отказались».

Администрация Одесского аэропорта не получала никаких сведений об причинах нештатной ситуации на борту Боинга-737.