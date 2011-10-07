Сегодня на Донетчине погибли два горняка

Сегодня, 7 октября, на угольных предприятиях Донецкой области погибли два горняка: на шахте им. Дзержинского государственного предприятия «Дзержинскуголь» (г. Дзержинск) погиб забойщик 1982 года рождения и на шахте «Тернопольская», входящей в состав ОДО «Шахтоуправление имени Чапаева» (г. Шахтерск) погиб проходчик 1961 года рождения.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Так, на шахте им. Дзержинского трагедия произошла на участке №172 на горизонте 1146 метров - горняк был обнаружен забойщиком другого уступа в конце смены в 13.00. при выходе из лавы без признаков жизни. У погибшего шахтера были обнаружены травмы затылочной части головы, предположительно, он сорвался вниз при выемке угля.

В пресс-службе отметили, что данная шахта им. Дзержинского – это шахта крутого падения, и угол падения пласта на участке №172 составляет около 60 градусов.

А на шахте «Тернопольская» в западном конвейерном просеке пласта К7 произошло обрушение пород кровли, которым и был застигнут горняк. Горноспасатели оперативно приступили к разбору завала, но спасти человека не удалось - в 12.28. проходчик был освобожден из-под завала без признаков жизни.

На предприятиях созданы комиссии специального расследования, которые в настоящее время совместно с органами Профсоюза выясняют точные обстоятельства и причины этих двух трагедий, заключено в сообщении.