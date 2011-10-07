Долг Нафтогаза $24,7 миллионов могут повесить на шею Украине?

В связи с готовящейся реструктуризацией «Нафтогаза Украины» американская корпорация Merchant, получившая в 2006 году право требования задолженности компании перед структурами «Газпрома», 30 сентября письмом своих английских адвокатов уведомила правительство Украины, Минэнергоугольпром и НАК о том, что основной долг «Нафтогаза» перед корпорацией в размере $24,7 млн плюс проценты (в связи с отказом «Нафтогаза» добровольно исполнить судебное решение уже начислены в размере более $3 млн и продолжают начисляться по ставке более $6 тыс. в день) будут подлежать принудительному исполнению за счет английских активов «Нафтогаза». Соответствующим документом располагает ZN.UA.

Кроме того, стало известно, что Merchant также подала иск против Государства Украина в Европейский суд по правам человека. Таким образом, существует вероятность того, что корпоративная задолженность «Нафтогаза» будет трансформирована в государственный долг.

Как стало известно ZN.UA, корпорация Merchant, претендующая на акции, которыми владеет «Нафтогаз» в уставном капитале британской компании JKX Оil&Gas Limited, напомнила о своих правах в связи с поручением президента В.Януковича Кабмину Украины (от 2 сентября 2011 года) подготовить проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

«Мы обеспокоены тем, что данное поручение может затронуть права корпорации Merchant как кредитора „Нафтогаза“, и мы официально уведомляем правительство Украины о правах корпорации Merchant на акции», — говорится в документе, которым располагает ZN.UA.

В частности, речь идет о судебном решении, вынесенном в Украине в 2006 году, о взыскании порядка $24,7 млн в пользу Merchant. Решение было признано английскими судами 28 февраля 2011 года и дает корпорации право на взыскание в Англии долга вместе с процентами и юридическими расходами.