В Киеве нашлось место для 16 вертолетных площадок
Адреса - в распоряжении КГГА
Киевская городская государственная администрация утвердила перечень адресов в столице, где будут построены 16 вертолетных площадок.
Об этом говорится в распоряжении КГГА №1833 от 5 октября с.г. “О проектировании и строительстве вертолетных площадок”, обнародованном на официальном сайте городской власти.
Согласно документу, площадки предусмотрено открыть в таких местах:
возле клиники «Борис» на просп. Бажана, 12А;
возле Киевской городской клинической больницы №1 на Харьковском шоссе, 121;
возле Международного выставочного центра на Броварском проспекте, 15;
возле Киевской городской детской клинической больницы №2 на ул. Алишера Навои, 3;
возле Городской детской клинической больницы №1 на ул. Богатырской, 30;
возле Киевской городской клинической больницы №8 на ул. Кондратюка, 8;
возле Центральной городской клинической больницы на ул.Шелковичной, 39 / 1 ;
возле НСК «Олимпийский» на Спортивной площади, 1 ;
возле Киевской городской клинической больницы №12 на ул. Подвысоцкого, 4А;
рядом с площадью у родильного дома на ул. Мостицкая,11;
возле Киевской городской клинической больницы №7 на ул. Котельникова, 95 ;
возле Киевской городской клинической больницы №6 на просп. Комарова, 3;
возле Киевской городской клинической больницы №4 на ул. Соломенской, 17;
возле стадиона «Старт» (госпиталь МВД, Охматдет) на ул. Шолуденко, 26-28/4;
возле Киевской областной клинической больницы на улице Багговутовской, 1 ;
возле Киевской городской детской инфекционной больницы на улице Дегтяревской, 23.
Заказчиком проектирования и строительства вертолетных площадок определено Главное управление транспорта и связи КГГА, которому поручено обеспечить разработку и утверждение проектно-сметной документации, оформить права пользования участками.