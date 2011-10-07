На Луганщине уже больше месяца ищут троих горняков

Спасатели 32-й день продолжают откачку воды из частной шахты «Рудник» (Петровский район Луганская область) и поиск троих шахтеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления Госпромгорнадзора по Луганской области.

К поисково-спасательным работам привлечены геологи.

Теруправление Госпромгорнадзора не берется прогнозировать, сколько еще времени потребуется для полной откачки воды. Поисковые работы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, ночью 5 сентября на частной шахте «Рудник» на горизонте 340 м произошло внезапное затопление выработки водой. На момент затопления в транспортных просеках находились три горняка.

6 сентября прокурор Луганской области Николай БЕСКИШКИЙ возбудил уголовное дело по факту аварии по ч. 1 ст. 272 УК (нарушение правил техники безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью на производстве либо другом предприятии лицом, которое обязано их придерживаться в случае, если это нарушение привело к угрозе гибели людей либо другим тяжелым последствиям).

22 сентября была создана рабочая группа по контролю спасательных работ на шахте «Рудник».