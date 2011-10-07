Попов попросил подчиненных не нарываться на «комплименты»

Председатель КГГА Александр Попов упрекнул коммунальные службы столицы за плохую уборку мусора в городе.

Вопрос поднимался на коллегии Киевской городской государственной администрации, передает ГолосUA.

По словам Попова, в Киеве очень много фактов недоработок коммунальных служб, которые занимаются уборкой мусора.

Он подчеркнул, что месячник «уборки Киева» будет завершен в конце октября, но после его окончания коммунальные службы не должны расслабляться - им необходимо работать в усиленном режиме. «Я предлагаю объявить борьбу с мусором», - подчеркнул Попов.

Чиновник отметил, что часто ездит по городу и видит неубранные урны и грязь на улицах, чего по его мнению, в столице просто не должно быть. За такие факты, как отметил Попов, должностные лица будут нести ответственность.

Он прибавил, что Киев не может реализовать программы с финансированием в миллиарды гривен, если не может справиться с элементарной проблемой уборки города. «Предупреждаю тех, кто отвечает за вывоз мусора - не нарывайтесь на «комплименты» и не ищите себе негативных проблем. То, что я видел - это ваша недоработка, такого не должно быть», - сказал О. Попов.